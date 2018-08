MotoGp, questione di centimetri: Marquez strappa la pole al Dovi

Questione di centimetri. Marc Marquez si prende la pole in Austria, feudo Ducati, per appena due millesimi su Andrea Dovizioso. Si tratta del distacco più esiguo nell'era del cronometraggio elettronico dal GP di Germania 2003, quando Biaggi e Jeremy McWilliams furono separati dallo stesso distacco. Lo spagnolo della Repsol Honda ha girato in 1'23"241, respingendo gli assalti del forlivese è dell'altra rossa di Jorge Lorenzo. Il primo round va al leader del campionato, ma i punti si portano a casa la domenica. È sicuramente sarà un remake del 2017, con una gara che sarà tutt'altro di strategia come quella vista domenica scorsa a Brno. Un assaggio c'è stato già al mattino, con Marquez e Dovizioso a studiarsi a vicenda a colpi di sorpassi.

"Sono state delle Fp4 strane forse per colpa della pioggia che ha tolto grip all'asgalto e anche domenica la pista sarà diversa - afferma il Dovi - Non eravamo a posto. Abbiamo scelto di fare la qualifica con la media ed è andata bene. Non eravamo tanto a posto, ma siamo veloci. Spero che in gara non piova e credo che sia tutto aperto. Credo che Marquez abbia molta voglia di vincere qui. Temo sia un osso duro".

Quarto crono per Danilo Petrucci, a 0"262 con la Ducati del team Octo Pramac. A chiudere i dieci Cal Crutchlow (Honda Lcr) a 0"571, Johann Zarco (Yamaha Tech3) a 0"646, Tito Rabat (Ducati Avintia) a 0"681, Andrea Iannone (Suzuki) a 0"850, Dani Pedrosa (Honda) a 0"883 e Alex Rins (Suzuki) a 0"986. Malissimo Valentino Rossi, 14esimo in griglia: si tratta della peggior posizione in griglia da Australia 2016, quando partì 15°