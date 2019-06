MotoGp, rabbia Dovizioso: "L'incidente? Preferisco non commentare"

"Preferisco non commentare l'incidente". Andrea Dovizioso è visibilmente irritato dopo l'incidente che l'ha messo fuori gioco dopo appena due giri nel Gran Premio di Catalogna, settimo round del Motomondiale. La vittoria di Marc Marquez è un duro colpo per le ambizioni mondiali di Dovizioso: ora il forlivese è a 37 punti dallo spagnolo della Repsol Honda. Protagonista di un’ottima partenza dalla quinta posizione in griglia, Dovizioso ha preso il comando della gara già alla prima curva per poi impostare il ritmo davanti ad un gruppo di sei piloti. Purtroppo però, nel corso del secondo passaggio, il pilota forlivese è stato urtato dalla moto di Jorge Lorenzo, caduto all’ingresso della curva 10, un incidente che ha coinvolto altri tre piloti e li ha costretti tutti al ritiro.

Dice Dovizioso: "Dopo un’ottima partenza mi ero portato al comando ed ero nella giusta posizione per seguire la strategia che avevamo delineato. La gomma posteriore non era ancora entrata perfettamente in temperatura e quindi non stavo ancora forzando il ritmo, ma considerando come si è sviluppata la gara in seguito ed il ritmo tenuto dagli altri piloti, penso che avremmo sicuramente potuto dire la nostra. Preferisco non commentare l’incidente, ma la gara era ancora tutta scrivere". Lunedì si torna in pista: "Ci aspetta una giornata di test importante per migliorare ulteriormente la nostra competitività, e cercheremo di sfruttarla al meglio per rifarci immediatamente ad Assen”.