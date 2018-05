MotoGp, rabbia Dovizioso: "La partita non è chiusa"

"La partita non è chiusa. Ci sono 14 gare davanti e possono capitare tante cose, anche se i punti di distacco sono tantissimi". Andrea Dovizioso non getta la spugna dopo lo zero al Gran Premio di Francia che segue quelli di due settimane fa a Jerez. Con la vittoria di Marc Marquez è scivolato a quota 49 punti dalla leadership. "È molto dura e pesante da metabolizzare - afferma il forlivese della Ducati, caduto dopo cinque giri mentre era in testa-. Non è un errore da me. È inaccettabile buttare una gara così se hai più velocità degli altri. Se vuoi giocarti il mondiale è una cosa che non puoi fare. Mi scuso con tutta la squadra". Prosegue Dovizioso : "Mi sentivo bene, non stavo spingendo, ero solo largo, ma non ci ho dato troppa importanza".