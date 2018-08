MotoGp, si riparte. Dovizioso: "Da Brno in poi possiamo lottare per la vittoria"

Il tempo delle vacanze è finito. Questo weekend il Circus della MotoGp si rimette in moto per il decimo round del campionato, giunto al giro di boa. Andrea Dovizioso riparte dal quarto posto in classifica ed 88 punti, a 77 punti di distanza da Marc Marquez (tra il ducatista e il leader ci sono i due piloti della Yamaha, Valentino Rossi e Maverick Viñales). Rispetto al 2017 Dovizioso ha totalizzato 35 punti in meno (pesano gli zeri di Jerez, Le Mans e Barcellona). Anche se il layout del tracciato moravo piace molto, il pilota forlivese non ha mai avuto molta fortuna a Brno e il suo miglior risultato è stato il secondo posto del 2011 mentre nell’edizione 2017, che si è corsa con condizioni di asfalto prima bagnato e poi asciutto è riuscito a risalire al sesto posto finale dopo una sosta ai box per il cambio moto.

"Sono pronto per la seconda parte della stagione e molto carico per la prossima gara in Repubblica Ceca - afferma il portacolori della Ducati -. Brno è una delle piste più belle e anche più difficili del Mondiale, ma è sempre molto affascinante. Ancora non siamo completamente a posto nella gestione delle gomme in gara, ma mi aspetto che da Brno in poi potremo essere competitivi su tutte le piste e lottare per la vittoria".