MotoGp, slitta anche il Gran Premio di Francia. Petrucci: "Mi mancano gli allenamenti col Dovi"

L'emergenza coronavirus continua a rivoluzionare il calendario del Motomondiale. Slitta anche il Gran Premio di Francia, in programma il 17 maggio a Le Mans. In una nota la Dorna spiega che "alla luce della situazione in costante evoluzione, non è possibile confermare nuove date per il Gran Premio di Francia e il Gran Premio di Spagna, recentemente posticipato, fino a quando non sarà più chiaro quando sarà possibile organizzare gli eventi. Un calendario rivisto verrà pubblicato non appena disponibile".

Danilo Petrucci, che aveva trovato casa a Forlì, sta trascorrendo il periodo di isolamento obbligatorio nella sua Terni: “Sicuramente stare così tanto tempo in casa e lontano dai nostri amici non è la situazione ideale - spiega il pilota della Ducati -. Ma al momento è l’unica soluzione che abbiamo per riuscire a risolvere insieme il problema. Stando a casa e seguendo le istruzioni del Governo possiamo realmente aiutarci a vicenda. La situazione è difficile, ma potrà migliorare solo se resisteremo". Il pilota del Ducati Team ha anche spiegato come sta trascorrendo questi giorni in casa: "Sto cercando di utilizzare questo tempo per risolvere alcuni problemi fisici, tra cui quelli avuti alla spalla lo scorso anno a Valencia, ed ho anche alcuni problemi ad una gamba. Sto facendo fisioterapia in casa, allenamento leggero e mi sto concentrando anche sulla mia dieta".

In questi giorni costretto in casa, Petrucci non ha modo di allenarsi in moto e ha dichiarato di sentire soprattutto la mancanza degli allenamenti di motocross insieme al compagno di squadra Andrea Dovizioso: "Sento Andrea molto spesso, ci mandiamo molti messaggi. In questo periodo mi manca soprattutto non poter fare motocross con lui e i nostri allenamenti insieme, anche perché in questo periodo non ho modo di girare con nessuna moto". Per i piloti del Ducati Team, l’ultima volta in sella alle Desmosedici GP20 è stata più di un mese fa, in occasione degli ultimi test invernali dal 22 al 24 febbraio 2020 in Qatar: "Sono stato molto soddisfatto dei test che abbiamo svolto a Losail. Penso di essere stato uno dei pochi piloti a compiere un’intera simulazione di gara percorrendo 22 giri. La moto è un’evoluzione di quella dello scorso anno, ma la grande differenza quest’anno sono le gomme. Abbiamo lavorato molto per cercare di adattare il setup della moto e lo stile di guida".

Parlando invece del futuro, Petrucci ha dichiarato quali sono gli obiettivi per il 2020 e cosa si aspetta da questo campionato, ora che il calendario prevederà una parte molto intensa soprattutto sul finale di stagione: "Questo è il mio secondo anno con il Ducati Team e ne sono molto fiero. Quest’anno vorrei poter migliorare la mia prestazione rispetto alla scorsa stagione. Nel 2019 ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP e ho lottato per la terza posizione in classifica generale fino a due gare dal termine. Quest’anno vorrei poter rimanere in lotta per quel piazzamento per tutto il campionato. Sicuramente questa stagione sarà una sorpresa per tutti. Non siamo abituati a un programma così intenso! Avremo un calendario molto fitto, soprattutto negli ultimi mesi, quindi dovremo prepararci bene sia mentalmente che fisicamente e riposare ora finché ne abbiamo il tempo! Sinceramente, non vedo l’ora di affrontare questo calendario difficile".



