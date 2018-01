MotoGp, test a Sepang: doppietta Yamaha, Vinales e Rossi separati da 35 millesimi

Doppietta Yamaha nella seconda delle tre giornate di test MotoGp sul tracciato malese di Sepang. Nel finale è stato Maverick Vinales a piazzare il suo nome della lista dei tempi, col crono di 1'59"355, precedendo di appena 35 millesimi il compagno di squadra Valentino Rossi. Sia lo spagnolo che il nove volte campione del mondo hanno collaudato nuovi profili aerodinamici. Terzo crono per la Honda Lcr di Cal Crutchlow (1'59"443), davanti alla prima delle Ducati, quella dello spagnolo Jorge Lorenzo, a 143 millesimi dal connazionale 22enne.

Ottavo crono per Andrea Dovizioso (1'59"732), alle spalle per appena due millesimi della Honda Respol del campione del mondo in carica Marc Marquez. Il peggioramento delle condizioni atmosferiche ha impedito al forlivese di buttare giù altri decimi sul suo tempo, mentre lo spagnolo, che ha girato con una RC213V dotata di nuove appendici aerodinamiche, è incappato in una caduta senza conseguenze. "Quando ho messo le gomme morbide la pioggia si è intensificata e sono scivolato a bassa velocità. Le sensazioni sono buone. Abbiamo selezionato il materiale a disposizione per andare nella giusta direzione", ha affermato a caldo il 93.

A precederli nell'ordine la Ducati Pramac Gp17 di Jack Miller e la Yamaha Tech3 versione 2017 di Johann Zarco. Nono tempo (1'59"747) per la Ducati Pramac di Danilo Petrucci davanti per 170 millesimi all'abruzzese Andrea Iannone, costretto a fermarsi a bordo pista dopo una fumata con fiamme ben visibili dal posteriore della sua Suzuki. Dodicesimo crono per l'altra Honda Repsol di Dani Pedrosa, il più veloce domenica, che non è andato oltre il tempo di 1'59"999.

Anche la seconda giornata si è aperta con l'asfalto bagnato a causa della pioggia notturna, con i piloti costretti a lungo ai box. Da segnalare la brutta caduta, alla curva 4, del portacolori della Ktm Pol Espargaro. Lo spagnolo è stato trasportato al centro medico del circuito per accertamenti: fortunatamente nessuna conseguenza fisica, ma prove concluse anzitempo.