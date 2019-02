MotoGp, Ducati da record nei test a Sepang. E la rossa di Dovizioso diventa "Ufo Robot"

L'armata Ducati piazza un poker di Desmosedici nelle prime quattro posizioni. E' Danilo Petrucci a polverizzare il record della pista di Sepang nell'ultima delle tre giornate di test MotoGp, firmando il suo autografo in 1'58"239, tempo ottenuto tra l'altro con gomma Michelin "standard". La casa di Borgo Panigale ha portato in Malesia tante piccole novità, come ad esempio un serbatoio con abbondanti feritorie, per dare la massima refrigerazione ai circuiti elettrici. Ma si conferma anche maestra nell’innovazione aerodinamica, con l'ingegner Gigi Dall'Igna alla ricerca del massimo effetto deportante.

Andrea Dovizioso ha portato in pista una nuova carena a tripla ala a differenti altezze, con la quale ha realizzato il quarto crono a 299 millesimi dal compagno di squadra. Il portale specializzato Gpone ha battezzato la soluzione "Ufo Robot", Tra le due rosse si sono inserite le Ducati Pramac di "Pecco" Bagnaia e Jack Miller, rispettivamente a 63 e 127 millesimi dalla vetta. A differenza di Petrucci i due portacolori del team clienti Ducati hanno utilizzato al posteriore la nuova mescola morbida portata dalla Michelin. Il campione del mondo Moto2 ha concluso anzitempo i collaudi per una gastroenterite, senza poter fare un "long run" nel pomeriggio.

La prima non desmodromica è la M1 di Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha), più veloce del secondo giorno e quinto a 405 millesimi dalla virtuale pole position, mentre Valentino Rossi non ha cercato la massima prestazione, proseguendo in mini long run. Marc Marquez ha concluso i test dopo 40 tornate, centellinando le forze per effetto della spalla sinistra non ancora al top dopo l'intervento lo scorso dicembre. Lo spagnolo della Repsol Honda ha tuttavia ottenuto i riscontri che ricercava: "Ho dato la risposta più importante, quella sul motore". Non ha girato Andrea Iannone, non al top della condizione fisica: al suo posto il collaudatore Aprilia Bradley Smith, che correrà anche la prima gara in Qatar come wild card.