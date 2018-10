MotoGp Thailandia, Marquez beffa Rossi e si prende la pole. Dovi chiude la prima fila

Undici millesimi. E' tanto è bastato a Marc Marquez per strappare la pole position a Valentino Rossi. Lo spagnolo della Repsol Honda ha conquistato la prima storica pole position del Gran Premio di Thailandia, fermando il cronometro sul tempo di 1'30"088. Il 93, dopo la scivolata al mattino, è dovuto passare per la Q1, per poi prendersi la partenza dal palo. Rossi ha tirato fuori una grinta da leone, mettendosi alle spalle la Ducati Andrea Dovizioso. Il forlivese è arrivato a 139 millesimi, soffrendo l'ultimo settore: la rossa è velocissima nei primi due settori, salvo poi perdere nelll'ultimo caratterizzato da curve da percorrenza.

Un po' di delusione nel team di Borgo Panigale, dopo aver visto "DesmoDovi" velocissimo nelle libere del sabato. La Yamaha ha fatto un balzo sorprendente in questo weekend, che ha visto Maverick Vinales prendersi la quarta posizione davanti a Cal Crutchlow (Honda LCR) e Andrea Iannone (Suzuki). Delude ancora una volta Danilo Petrucci, solo nono con la Ducati del team Octo Pramac, preceduto da Dani Pedrosa (Honda Repsol) e Johann Zarco (Yamaha Tech 3). Non prenderà parte alla gara Jorge Lorenzo, che ha rinunciato a salire sulla Ducati dopo il brutto volo di venerdì. Lo spagnolo si è procurato la micro frattura al radio distale destro e vari traumi anche al piede destro infortunato ad Aragon.