Thailandia show: Marc Marquez fa il Dovizioso e batte il forlivese all'ultima curva

Primo il gioco a nascondino. Poi i fuochi artificio. Ultimi tre giri vietati ai deboli di cuore. Uno spettacolo immenso quello regalato nel primo storico Gran Premio della Thailandia da Marc Marquez e Andrea Dovizioso, con lo spagnolo della Repsol Honda a battere il forlivese della Ducati con un duello mozzafiato conclusosi all'ultima curva. Il 93 ha vinto emulando la tattica del ducatista dopo aver incassato tre batoste (Austria e Giappone nel 2017 e Qatar quest'anno): incrocio di traiettoria e apertura di gas, quanto basta per battere lo 04.

"Non è bello perdere all'ultima curva, ma sono soddisfatto, perchè ce la siamo giocata fino all'ultima curva. Abbiamo fatto una vera battaglia, un lavoro incredibile, con ulteriori passi in avanti", ha commentato a caldo Dovizioso, che in Thailandia ha centrato il quinto podio di fila. "E' stato difficile fare tutti questi sorpassi, consapevole anche che negli ultimi giri ho sempre perso nei duelli all'ultima curva con Ducati - sorride Marquez -. Ma questa volta ce l'ho fatta ed è stato bellissimo".

Con questa vittoria Marquez allunga i 77 i punti di vantaggio su Dovizioso: a Motegi, sulla pista casa della Honda, può giocarsi il primo dei quattro match point. Può essere già iridato: gli basta arrivare davanti al romagnolo. "Tutto il team ha lavorato molto bene, facendo un altro passo in avanti verso il sogno del titolo", ha concluso lo spagnolo.

Buriram ha visto il ritorno della Yamaha, con Maverick Vinales sul podio davanti a Valentino Rossi. Il pesarese questo weekend ha guidato sopra i problemi della M1, battagliando per buona parte della gara per la vittoria. Il 46 ha tenuto la testa per alcuni giri, probabilmente chiedendo troppo alle sue Michelin in una fase d'attesa. "Eravamo molto forti, soprattutto nel finale della gara - ha commentato lo spagnolo -. La moto ha fatto ciò che doveva per tutto il weekend. Io dovevo solo essere più competitivo e crederci fino alla fine. Sono felicissimo di essere sul podio".