MotoGp, non c'è solo la Ducati: la Suzuki punta gli occhi su Dovizioso

La trattativa tra Andrea Dovizioso e Ducati stenta a decollare. Ed ecco che sul vicecampione del mondo 2017 pare abbia puntato gli occhi la Suzuki. L'indiscrezione è del giornalista Sky, Guido Meda. La Ducati ha fatto la sua offerta al pilota forlivese per prolungare il contratto, ma "DesmoDovi" non l'avrebbe ritenuta adeguata. Da qui le "lamentele" manifestate anche in diretta televisiva dopo il Gran Premio delle Americhe ad Austin. Le parti sono ancora molto distanti, come ha confermato anche il manager dello 04 Simone Battistella.

Il mercato piloti si fa dunque molto incandescente e si aprono diversi scenari all'orizzonte: Dovizioso potrebbe prendere in seria considerazione l'offerta fatta dalla Suzuki, che avrebbe puntato anche l'altro ducatista Jorge Lorenzo. E non si esclude che lo sfogo del maiorchino manifestato in occasione del Gran Premio d'Argentina alla tv spagnola "Movistar" possa avere origine anche dalle trattative di mercato. Un momento di tensione che Ducati deve risolvere in fretta: da un lato c'è infatti un Dovizioso in testa al campionato, dall'altro un pilota che deve ritrovare il suo manico da vincente. Il tutto alla vigilia del Gran Premio di Spagna a Jerez, un tracciato che non ha mai regalato particolari soddisfazioni alla casa di Borgo Panigale.