MotoGp, Vinales rinnova con Yamaha. E si aprono nuovi scenari sul mercato piloti

Maverick Vinales rinnova con la Yamaha per altri due anni ed apre nuovi scenari sul mercato piloti del Motomondiale. Lo spagnolo, con la casa di Iwata dal 2017, aveva parlato con Ducati lo scorso autunno, come ha confermato a Gpone.com il direttore sportivo Paolo Ciabatti. A fine stagione andranno in scadenza di contratto sia Andrea Dovizioso che Danilo Petrucci. Il forlivese, in occasione della presentazione della GP20, ha mostrato una certa tranquillità, tagliando corto sul futuro. "Sinceramente non sono focalizzato per ottenere un contratto, perché non cambia niente se ci pensiamo adesso - sono state le parole rilasciate ai microfoni di Sky -. E ovviamente i risultati fanno la differenza, com'è giusto che sia. Come andrà? Ci sono varie idee, sono molto rilassato. Viviamo alla giornata, è la cosa migliore da fare per arrivare al risultato".

Dovizioso milita in Ducati ormai dal lontano 2013, contribuendo alla crescita della moto di Borgo Panigale fino arrivare per tre volte a lottare per il titolo con Marc Marquez. I tre uomini mercato per il 2021 sono Marquez, che difficilmente lascerà la Honda, Fabio Quartararo, il cui destino è indubbiamente legato alla decisione di Valentino Rossi sul suo futuro, e Alex Rins, reduce da un 2019 positivo, ma con passaggi a vuoto durante la stagione, con la Suzuki. Ciabatti ha elogiato il pilota forlivese, e, ai microfoni di Paolo Scalera di Gpone.com è stato chiaro: "Noi un pilota veloce lo abbiamo, ed è Andrea Dovizioso". Sicuramente la firma di Vinales con la casa dei tre diapason non mette fretta ai vertici di Borgo Panigale. Che potranno così valutare nel corso del 2020 il da farsi. Anche perchè scalpitano anche Jack Miller e "Pecco" Bagnaia, ufficiali Ducati nel team Pramac.