MotoGp, Yamaha sugli scudi nei test a Brno. Spaventosa caduta per Mir

Yamaha sugli scudi nella giornata di test a Brno. La migliore prestazione è stata firmata da Fabio Quartararo (1:55.616), 12 millesimi più rapido di Maverick Vinales e di 139 del compagno di squadra Franco Morbidellu. Intenso lavoro per Valentino Rossi, che ha portato in pista il motore del prossimo anno, sviluppato per una maggior velocità di punta. Il nove volte campione del mondo ha anche provato una M1 con diverse novità sul fronte della ciclistica. Il "Dottore" ha chiuso sesto dieyro Alex Rins (Suzuki) e Cal Crutchlow (Honda LCR). Ottavo tempo per il leader del campionato Marc Marquez, al lavoro con tre Honda e nuove soluzioni che potrebbero già debuttare in pista. A circa un'ora dal termine spaventosa caduta di Joan Mir alla curva 1, con la sua Suzuki che è andata oltre le barriere di protezione. Lo spagnolo è stato portato in ospedale per essere sottoposto ai primi accertamenti medici, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Non ha cercato la prestazione Andrea Dovizioso, dodicesimo, che ha provato nuovo forcellone e svolto prove comparative con la carena vecchia e nuova. "Riguardo alla percorrenza di curva per avere del materiale nuovo ci vuole tempo, non si risolve in poche settimane - ha spiegato il forlivese ai microfoni di Sky -. La Ducati sta lavorando sodo e sta facendo molte pressioni ai suoi fornitori per produrre i pezzi, m a non so se saranno pronti per il test di Misano". Decimo Danilo Petrucci alle spalle di Francesco Bagnaia.