Napoli-Verona, l'arbitraggio di Piccinini sotto la lente d'ingrandimento degli esperti

Marco Piccinini si conferma amuleto del Napoli di Carlo Ancelotti. Dopo Lecce, anche la partita di sabato diretta dal fischietto forlivese ha visto i partenopei portare a casa i tre punti a spese di un buon Verona. Ma come è stato il giudizio della stampa nazionale sulla direzione dell'ingegnere 36enne? Per Giorgio Marota del Corriere dello Sport insufficiente, con una prestazione da 5.5. L’arbitro, neopromosso in Serie A, ha elargito 6 gialli e fischiato 28 falli, "ma è la gestione che lascia perplessi, un po’ blanda, priva di una autorevolezza che pure sarebbe agevole da scovare. Non ci sono danni significativi ed è un buon segnale, almeno questo".

Gazzetta dello Sport parla invece di "gara non particolarmente intricata", ma "a rendere acerba la direzione di Piccinini sono due episodi: al 27’ Faraoni trattiene Milik in area per quanto l’intervento sia lieve e al 70’ Malcuit spinge Salcedo in area. In entrambi i casi Piccinini non vede o lascia correre, ma l’impressione è che decida di non decidere". Di tutt'altro avviso invece il parere dell'ex arbitro Luca Marelli: "Rizzoli continua a concedere fiducia al neopromosso forlivese che, da par suo, ripaga questa apertura di credito dirigendo con sicurezza una partita oggettivamente non complessa (ma spesso una partita tranquilla è anche merito del direttore di gara)".