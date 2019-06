Mugello amaro per il Dovi, il ducatista partirà dalle retrovie

Grossa delusione per Valentino Rossi e i suoi tifosi al GP d’Italia. Il pesarese non è riuscito a qualificarsi per la Q2 e domani scatterà soltanto dalla sesta fila nella prova del Mugello. Non meglio del pesarese ha fatto Jorge Lorenzo con la Honda: il maiorchino partirà solo 17°. Si è salvato per il rotto della cuffia Andrea Dovizioso che con la Ducati ufficiale ha segnato il miglior tempo della Q1 sulla bandiera a scacchi e si è qualificato con Michele Pirro per la Q2 proprio sulla bandiera a scacchi. A dominare le qualifiche è stato il solito Marc Marquez che strappa il miglior crono nelle qualifiche e, il suo 1.45"519, è anche il record assoluto della pista. Affiancati in prima fila Fabio Quartararo, primo a scendere sotto 1'46" ma poi superato dal campione del mondo di 214 millesimi, e Danilo Petrucci (+0.362). Un ottimo Morbidelli chiude in quarta posizione, seguito da Miller e Crutchlow. Terza fila occupata da Vinales: accanto c'è Bagnaia, il più veloce nella prima giornata di libere.