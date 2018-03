Museo nazionale della Ginnastica, il progetto promosso anche dal Comune di Forlì

Mercoledì si è insediato il Comitato scientifico, guidato da Bruno Grandi, per il progetto del Museo nazionale della Ginnastica promosso, tra gli altri, anche dal Comune di Forlì. Il percorso per la sede museale è avviato e si sostiene con la competenza di alcune delle menti, studiosi più brillanti a livello nazionale. "Una esperienza museale viva più che mai, interattiva, che amplieremo al racconto della storia dello sport di Forlì e della Romagna, nella sede luogo di rappresentanza dello Sport, Ex Gil Casa dello Sport “Adriano Casadei”. Un progetto prestigioso nel panorama nazionale per la nostra Forlì" ha detto Sara Samorì, assessore allo sport.