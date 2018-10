Nasce il Forlimpopoli Rugby Asd: la società si presenta alla cittadinanza

Giovedì alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Comune di Forlimpopoli (Piazza Fratti, 1), si terrà la presentazione della società "Forlimpopoli Rugby Asd". Questa nuova realtà sportiva, affiliata alla Federazione Italiana Rugby, nasce a due anni dall’avvio del progetto “Rugby Forlimpopoli”, iniziativa promossa con la collaborazione del Romagna RFC con l’obiettivo di portare il rugby a Forlimpopoli attraverso un percorso dedicato ai più piccoli. Arrivati a questo importante traguardo, la serata sarà dunque l’occasione per un bilancio sull’attività svolta fino ad ora e per uno sguardo al futuro e alle iniziative in programma. Alla serata, condotta da Rodolfo Giacalone, interverranno Gian Matteo Peperoni, assesssore allo Sport del Comune di Forlimpopoli; Massimo Argnani e Stefano Longo – presidente e vice presidente di Forlimpopoli Rugby Asd; e Francesco Urbani, direttore tecnico di Romagna RFC.