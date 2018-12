"Natale a canestro", i campioni del mondo di basket con sindrome di down a Forlì

Giovedì seraall’Unieuro Arena di Forlì, nell'ambito dell'iniziativa "Natale a canestro", è stato ospitata una delegazione della Nazionale Italiana campione del mondo IBA 21 con Sindrome di Down della FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali). I due campioni olimpici Francesco Leocata e Alessandro Ciceri, accompagnati dal referente tecnico Giuliano Bufacchi, hanno conosciuto i giocatori della PF2.015 e annunciato un’importante iniziativa. “Nel 2019 . ha dichiarato Davide Fornasari, amministratore Delegato di "E' Così", che ha organizzato l'appuntamento con la Pallacanestro Forlì 2.015 - organizzeremo un importante evento a cui presenzieranno tutti i campioni paralimpici. A breve verrà comunicata la data ufficiale e ci auguriamo che tutta la città si senta coinvolta. Da parte nostra, insieme all’impegno per uno sviluppo sostenibile e per il benessere psicofisico degli anziani, vogliamo essere di maggiore sostegno per la piena inclusione delle persone con disabilità". La serata si è conclusa con un’asta di beneficenza che ha permesso di raccogliere fondi che verranno donati alla Fisdir per sostenere le attività dei ragazzi.