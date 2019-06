Natural Bodybuilding, un altro successo: Annalisa Ghirotti trionfa a New York

Annalisa Ghirotti, l’atleta quarantottenne di Natural Bodybuilding, cesenate di nascita e forlivese di adozione, non finisce di stupire. Dopo il primo posto al campionato internazionale UKDFBA a Coventry ed il bronzo mondiale WNBF a Los Angeles nel 2018, è stata l’assoluta protagonista della 42esima edizione del prestigioso trofeo INBF/WNBF “Hercules Classic”, che si è disputato a New York lo scorso sabato, con due ori che si aggiungono ad un medagliere già molto ricco e la conquista della seconda “Pro Card” della sua straordinaria carriera.

Il primo oro è arrivato grazie alla netta vittoria nella categoria “Pro Master Figure”, riservata alle atlete professioniste over 40, della quale la Ghirotti ha confermato di essere una delle migliori del mondo. La soddisfazione più grande però è arrivata grazie allo strepitoso successo ottenuto al suo rientro, dopo 9 anni, nella categoria “Fit Body”, aperta alle atlete di ogni età e valida per l’assegnazione dello status di professionista. In questa categoria, dove è richiesto un livello di preparazione fisica superiore, Annalisa, grazie ad una condizione fisica superlativa, probabilmente la migliore di sempre, ha dominato la gara dall’inizio alla fine, superando atlete di 20 anni più giovani ed aggiudicandosi l’ambita “Pro Card” oltre che la qualificazione ai mondiali WNBF che si terranno a metà Novembre a Long Island NY.