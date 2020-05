Nel "MondayNight" della Pallacanestro Forlì ospiti Dell'Agnello, Serra e Nanni

Lunedì alle ore 21 torna il “MondayNight” della Pallacanestro Forlì 2.015. Live sulla nostra Facebook, in compagnia di coach Sandro Dell’Agnello, ci saranno Alberto Serra e Francesco Nanni, suoi assistenti in questa stagione: con loro verranno affrontati proprio il tema del rapporto tra capoallenatore e assistenti, analizzando come vengono divisi gli impegni, i compiti e gli incarichi durante la settimana di allenamenti e durante la partita la domenica. Come sempre, il coach risponderà a tutte le domande che i tifosi manderanno durante la diretta, e anche a tutte le curiosità che è possibile già mandare all’indirizzo comunicazione@pallacanestroforli2015.it.

