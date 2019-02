Nuoto, a Forlì le finali dei campionati regionali Emilia Romagna di vasca corta

In archivio i primi due giorni delle finali dei Campionati regionali Emilia Romagna in Vasca Corta, la testa è già al prossimo appuntamento che si terrà domenica, sempre nell’impianto natatorio di Forlì, perfetta cornice di un evento atteso con trepidazione da tutti gli atleti emiliano romagnoli. Nella sessione di sabato scorso Andrea Karol Caggia ha conquistato la quinta posizione generale nei 50 mt. Stile con il tempo di 26.67. L’atleta, poi, è salito sul secondo gradino del podio nei 400 fermando il cronometro a 4’22”65.

Sempre nella giornata di sabato si è distinto anche Gabriel Gardini che ha agguantato un ottimo oro nei 50 in stile con il tempo di 24”35 e superando tutti gli sfidanti anche nei 200 DF, portando a casa anche un buon tempo (2’06”72); da ultimo ma non meno importante il piazzamento al 5° posto nei 50 dorso con il tempo di 28”27.

Luca Pellegrini incassa un ottimo quinto posto nei 200 delfino, dimostrando un’ottima preparazione atletica e il suo tempo 2’13”45 racconta molto della sua condizione fisica in questo periodo. Nella sessione domenicale Vittoria Marcacci si è confermata un’atleta in costante crescita, portando a casa un ottimo secondo posto nel 100 farfalla (juniores) con il tempo di 1’03”34.

Spicca anche la terza posizione di Lucia Giulianini, terza classificata nei 200 rana (categoria ragazzi) con il tempo di 2’45”61. Giada Astara ha portato a casa ben due piazzamenti, un quarto e un 7 posto di tutto rispetto, Così come Emma Tombaccini che, con il tempo di 2’57”70 nei 200 rana ha fatto suo il settimo posto in classifica. Settima posizione anche per Ginevra Ragazzini, classe juniores, mentre nella categoria senior Bianca Biserni si è aggiudicata la quinta posizione