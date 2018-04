Nuoto, un pomeriggio speciale in piscina: un allenamento col campione Marco Orsi

Pomeriggio speciale per gli atleti di Rari Nantes, sabato dalle ore 16 nella piscina comunale di via Turati a Forlì: ad allenarli sarà il recordman Marco Orsi, il campione di Budrio, oro nei 100 misti agli Europei del 2017. Orsi, primatista italiano nei 50 stile libero, nei 100 stile libero e nei 100 misti, già oro ai Giochi del Mediterraneo 2013 nei 50 stile libero e anche campione agli Europei del 2015 nei 100 stile libero, si metterà a disposizione per la lezione di didattica, l’allenamento a secco e quello in acqua. L’evento è rivolto alle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior ed è organizzato dalla società di nuoto Rari Nantes Romagna in collaborazione con la Piscina comunale di Forlì. Al termine dell’evento ci sarà un "Giropizza" con gli esordienti nel parco urbano “Franco Agosto”.

"Si tratta di una giornata speciale – spiega Marco Ricci, direttore sportivo della Rari Nantes Romagna -. E’ voluta per dare ai ragazzi un assaggio di quello che è la vita dello sportivo di alto livello e cogliere con lui gli aspetti didattici che un professionista può rendere. Per questo, la giornata sarà divisa in due momenti diversi: quello dedicato ai ragazzi più grandi con insegnamento e valutazioni tecniche fuori vasca grazie all’utilizzo di video, allenamento a secco e in acqua a tu per tu con il campione; e quello per i più piccini con il momento ludico serale. Orsi si è prestato con entusiasmo: è a proprio agio con i ragazzi e si nota".L’evento rientra in un’attività più ampia fortemente voluta dal presidente di Rari Nantes Romagna, Marco Bandini, e tesa ad accompagnare la crescita sportiva e sociale dei giovani atleti a tutto tondo: prevede altri incontri con professionisti, nutrizionisti e psicologi oltre che attività propedeutiche per gli allenatori.