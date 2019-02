Nuoto, anche a San Marino ottime prestazioni degli atleti della Rarinantes Romagna

Si è tenuta il weekend scorso la diciassettesima edizione del Meeting del Titano - 6° Gran Prix D'Inverno. All’evento di nuoto ha preso parte anche Rarinantes Romagna e come ormai ci ha abituato da tempo, la squadra è tornata dalla trasferta con ottimi risultati e un medagliere di tutto rispetto. Brillano come il sole il bronzo e l’oro conquistati da Lucia Giulianini, rispettivamente nei 200 e nei 100 rana. L’atleta ha fatto registrare un nella competizione più lunga un buon 2’50”09 proporzionalmente migliorato sulla distanza corta, in cui il cronometro si è fermato sull’ 1’18”91.

Nella categoria ragazzi si è distinto anche Andrea Karol Caggia, classe 2005 che si è piazzato come atleta della sua annata al primo posto in tutte le gare cui ha preso parte, insieme ai ragazzi delle annate 2004 e 2003. Gabriel Gardini ha staccato il pass per i campionati italiani estivi di vasca lunga nei 200 delfino con il tempo di 2’08”62 e tornando a casa anche con il proprio record personale nei 50 e 100 a Delfino, segno questo di un’ottima preparazione atletica e di una continua crescita.

Molto bene anche Vittoria Marcacci nei 50 e 100 Delfino e 50 Dorso: l’atleta ha migliorato tutti i propri record personali. I tecnici e lo staff direttivo sono molto soddisfatti dei risultati di questo test in vasca lunga e rimarcano un’ottima prestazione da parte di tutti gli atleti. Si confermano dunque uno stato di forma generale una preparazione stagionale in costante miglioramento.