Nuoto, calza della befana ricca di medaglie per Rari Nantes Romagna

"Si riempie la calza della Befana di premi e risultati, per gli atleti di Rari Nantes Romagna asd, in trasferta il venerdì e sabato al quinto Trofeo dell'Epifania organizzato dalla società Virtus Buonconvento di Cortona (Arezzo). Subito a podio il primo giorno le sorelle Biserni Bianca Maria e Emmamaria rispettivamente oro e bronzo, categoria Assoluti e Junior nei 400 mx, e la compagna di squadra Castellani Emma bronzo nella stessa specialità. Non tardano le risposte delle specialiste dello stile libero, 400 metri, dove Bassi Sofia, junior, e Fabbri Matilde, assoluti, ottengono entrambe l'argento migliorando i propri record personali. Ma è nella seconda giornata di gare che la società mette a segno una serie di podi che la porterà ad aggiudicarsi il trofeo della manifestazione.

Tra i piccoli esordienti B tanti podi ottenuti con Lamio Federico, Samorì Giovanni, Filippone Edoardo, Godoli Mattia, di Fabio Luca, Belperio Giusy e Padalino Sofia sia individuali che in staffetta e per la categoria esordienti A, Camorani Valentina, Tombaccini Emma e Ravaioli Riccardo. Nuovamente per le categorie superiori femminili tornano a podio Bassi, Fabbri Matilde, Vanessa e Virginia, con le inseparabili compagne ed amiche Astara Giada, Biserni Biancamaria e Emmamaria. Sempre in gran forma Marcacci Vittoria dominatrice per la sua categoria della specialità farfalla e stile libero, Gardini Gabriel, farfalla e stile libero e Burattini Michelangelo, dorso e stile libero che ottengono numerosi gradini alti del podio coprendo un vasto numero di specialità individuali. Gran finale infine per i categoria maschili, che hanno portato a numerosi podi con le prestazioni di Camassa Alessandro, Del Vecchio Alex, Casadei Davide e Pedulli Andrea.