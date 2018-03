Nuoto, Campionato Regionale: Lombini conquista sei titoli

Nel weekend, presso la Piscina Comunale di Forlì, si sono concluse le finali del Campionato Regionale FIN con ottimi risultati per i ragazzi del GS Forlì Nuoto - DeAkker Team. Campionato pieno di soddisfazioni per la società forlivese che, con ben 23 medaglie, di cui 11 ori, 9 argenti e 3 bronzi, contribuiscono alla vittoria della classifica regionale per società di DeAkker Team, davanti a CN Uisp Bologna e Imolanuoto.

Fabio Lombini (nella foto) conquista nel complesso ben 6 titoli regionali facendo registrare buone prestazioni in vista dei campionati assoluti di aprile vincendo nelle gare a stile libero dei 100 (49”45), 200 (1’46”88), 400 (3’50"93) e 1500 (15’29”81) e contribuisce alla vittoria della 4x100 e 4x200 stile libero cat. Senior; arriva secondo nei 100 dorso dietro soltanto a Lorenzo Mora (55"38) e arriva terzo con la staffetta 4x100 mista.



Beatrice Siboni dopo il titolo regionale vinto nei 50 dorso la scorsa settimana, arriva seconda nei 50 farfalla col crono di 28”08 a pochi centesimi dalla vittoria. Insieme alla compagna Eleonora Babini, vincono la staffetta 4x100 mista cad. Senior del DeAkker Team.

Continua l’ottimo periodo per Gaia Bravaccini che arriva seconda nei 50 farfalla cat. Cadetti con il personale di 28”23, ottenendo il tempo limite per i Criteria giovanili anche in questa distanza, ottimo anche il quarto posto nei 100 stile libero (57"84), scendendo per la prima volta sotto il muro dei 58 secondi.

Da segnalare le presenze in finale individuale anche di Filippo Amati, Nicola Bandinelli, Sara Crescenti, Gabriele Garavini, Giorgia Lugnoli, Alessandro Massi e Marco Zocco Ramazzo.

Ora i ragazzi del GS Forlì Nuoto - DeAkker Team ultimeranno la fase di preparazione per i Criteria giovanili che si svolgeranno presso lo Stadio del Nuoto di Riccione dal 23 al 28 marzo.