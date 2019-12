Nuoto, europei di vasca corta a Glasgow: bronzo nei 50 rana per Scozzoli

Medaglia di bronzo per Fabio Scozzoli nella prima giornata dei campionati europei di nuoto in vasca corta, a Glasgow. Nei 50 rana, il campione uscente ha chiuso con il tempo di 25''84 alle spalle del russo Vladimir Morozov (vincitore con 25''51 e nuovo record europeo) e del turco Emre Sakci (25''82) e a pari merito con l'olandese Arno Kamminga. "Una medaglia europea fa sempre piacere - dichiara Scozzoli -. Siamo una bella squadra ed abbiamo cominciato bene. Ora vediamo in settimana di confermarci". Il precedente record europeo Scozzoli lo realizzò il 13 dicembre del 2017: 25''62, che gli consegnò l'oro a Copenhagen.