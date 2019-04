Nuoto, le sincronette dell’Accadueo Forlì confermano l’ottimo momento di forma

Due medaglie di bronzo, un quinto posto, un ottavo e un nono. È un bottino piuttosto ricco per le ragazze dell’accadueo nuoto sincronizzato Forlì, che continuano a stupire anche ai Campionati Italiani di nuoto sincronizzato Uisp, tenutisi nello scorso fine settimana a Monterotondo (Roma). I due bronzi portano il nome di Letizia Guardigli e Matilde Bandini, che hanno migliorato la loro sintonia dallo scorso anno portando a casa un meritata medaglia nei loro rispettivi esercizi.

Prova di carattere per l’esercizio di squadra dove le atlete Senzani, Danti, Rocchi, Boattini, Baldacci, Peron, Guardigli, Bandini, hanno raggiunto il quinto posto, migliorando il loro punteggio rinviando l’appuntamento con il podio alla prossima gara. Si migliora positivamente l’esercizio di doppio di Irene Peron e Diana Baldacci, un nono posto su trenta esercizi iscritti che fa ben sperare per i prossimi impegni in programma.