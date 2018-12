Nuoto, mondiali in vasca corta. Delusione Scozzoli: manca la finale dei 50 rana

Un'altra delusione per Fabio Scozzoli ai mondiali di nuoto in vasca corta a Hangzhou, in Cina. Il forlivese non è riuscito a prendere il pass per la finale dei 50 metri rana, chiudendo la semifinale in decima posizione. Sono entrati nella gara decisiva per la medaglia Van der Burgh, Schwingenschlogl, Gomes Junior, Prigoda, Shymanovich, Sakci, Kostin e Lima. Pochi giorni fa Scozzoli ha chiuso al quarto posto la sfida nei 100 rana.