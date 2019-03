Nuoto, ottimi risultati per le ragazze della Rarinantes Sincro ai campionati junior di Roma

Nella storica piscina del Foro Italico a Roma si sono svolti i campionati italiani junior (atlete nate negli anni 2001, 2002, 2003) di nuoto sincronizzato. Le ragazze della Rarinantes Romagna non solo hanno raggiunto l'obiettivo di qualificarsi per il campionato junior estivo ma hanno ottenuto ottimi punteggi, scalando la classifica alla loro prima esperienza in questa categoria.



Gaia Gardelli (classe 2002) ha aperto le gare con un ottimo esercizio di solo tecnico, confermando la sua continua crescita. Nel solo libero si è portata al 24esimo posto su 55 partecipanti provenienti da tutta Italia. Anche il doppio tecnico composto da Gardelli e Nicole Bartolini (del 2005, la più giovane a gareggiare in questa categoria, avendo ottenuto da regolamento il punteggio minimo per accedere alla prova) ha centrato l'obiettivo di qualificarsi per il campionato estivo Junior. Il doppio libero era composto da Gaia Gardelli e Emma Agalliu (2005). Questi risultati hanno confermato la crescita delle ragazze che si sono confrontate nella categoria più forte d'Italia. Presente alle gare il commissario tecnico della nazionale a visionare giovani e talentuose atlete. Grande soddisfazione per i tecnici Roberta Gessaroli e Maria Grano, al seguito delle ragazze. Prossimo appuntamento il 13 e 14 aprile sempre a Roma Pietralata con le categorie più giovani Ragazze ed Esordienti.