Nuoto, per il Rari Nantes Romagna tante soddisfazioni ed un fitto calendario di gare

Ottime prestazioni per il Rari Nantes Romagna nel corso del 23° trofeo Nicoletti. Nella categorie Junior Giada Astara ha centrato la qualifica in due finali, 100 e 200 dorso, ottenendo rispettivamente il tempo di 1.09.35 e 2.28.57, facendo segnare peraltro le migliori prestazioni personali. Grandi risultati anche per Gabriel Gardini, qualificato anche lui due finali, rispettivamente nei 100 e 200 farfalla con i tempi di 57.06 e 2.10.12 (anche in questo caso migliore prestazione personale);

Di rilievo anche il risultato di Vittoria Marcacci nei 50 e 100 farfalla con i tempi rispettivamente 28.72 e 1.05.65, ma anche nei 50 stile libero dove ha fermato il cronometro a 27.73. Vittoria, inoltre, nei 50 e nei 100 farfalla ha conquistato il podio con due terzi posti e staccato il tempo il pass per i campionati italiani di categoria che si disputeranno a Roma in agosto. Marcacci e Gardini saranno impegnati il prossimo 6-9 giugno al V meeting internazionale Tiro a Volo Nuoto in forza alla rappresentativa regionale Emilia Romagna.

Trofeo Millennium Finale Campionato Regionale Libertas

Nell’evento, rivolto alle categoria dei piccoli esordienti, Beatrice Muccioli si è “laureata” campionessa regionale nei 25 farfalla e 50 dorso. Pietro Ranzi ha, invece, conquistato il titolo di campione regionale Libertas nei 50 dorso e si è classificato III° nei 50 rana, mentre Beatrice Ruggeri è salita sul terzo gradino del podio nei 50 rana, Così come Martina Frulloni, mentre Ledio Sula sempre nei rana ha portato a casa un ottimo argento.

Finale Regionale Uisp Esordienti

Nella trasferta di Parma, nell’evento dedicato alle categorie Esordienti, Giusy Bel Perio ha conquistato il titolo regionale nei 100 metri stile libero e un bronzo nei 100 farfalla. Simone Bianco si è classificato al primo posto nei 50 dorso e Luca Di Fabio nei 50 Stile libero. Luca ha inoltre conquistato uno splendido secondo posto nei 100 Stile libero. Sofia Paladino è salita sul secondo gradino del podio nei 100 farfalla, mentre Patrick Cappiello ha conquistato un bronzo nei 100 farfalla e da ultimo, ma non in ordine di importanza, Riccardo Ravaioli è rientrato dalla trasferta con un argento nei 50 stile libero.

Prossimi appuntamenti

A Imola il 16 giugno sono previste le finali dei campionati regionali Esordienti B. Il Rari Nantes Romagna si presenterà in ben 18 finali da disputare e ottime speranze di podio per molti piccoli atleti.

Vittoria Marcacci nella foto