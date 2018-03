Nuoto, per la Rarinantes Romagna un medagliere sempre più ricco

Grande il contributo di Vittoria Marcacci e Gabriel Gardini, protagonisti rispettivamente nei 100 stile libero, 100 farfalla, 50 stile e 200 farfalla, 100 farfalla, hanno staccato il pass per i campionati italiani di categoria che si svolgeranno a Riccione allo stadio del nuoto dal 23 al 28 marzo. Marcacci si è imposta nei 100 farfalla e vince il titolo regionale con 1'04"84, mentre nei 100 stile libero ottiene il secondo posto fermando il cronometro a 59"47. Tra le compagne di squadra bella prestazione di Biancamaria Biserni, che nei 200 farfalla ottiene l'argento con 2'21"84 e Castellani Emma bronzo nei 200 dorso con 2'21"33. Ottimi segnali anche dalle restanti finaliste Astara, Bassi e le sorelle Fabbri.

Per gli uomini Gardini dominatore per la sua categoria nella farfalla, vince l'oro e il titolo regionale nei 200 con 2'06"53 e nei 100 con 57"39. Luca Pellegrini, argento nei 1500 stile libero con 16'20"44 e bronzo nei 400 misti 4'39"13 e nei 400 stile libero con 4'12"54, con il compagno Michelangelo Burattini, bronzo nei 100 dorso con il tempo di 59"02 e nei 100 stile libero con 52"98, chiudono il ricco bottino di medaglie. Rari Nantes Romagna ha prosoto ai propri atleti e familiari, un ciclo d' incontri con Giulia Franzoso medico dello sport, esperta in alimentazione, per sensibilizzare i ragazzi e i genitori sul tema l'alimentazione per lo sportivo. Da un'idea del presidente Marco Bandini nasce questo percorso poichè la formazione e l'informazione sono la base dello sviluppo della cultura sportiva.