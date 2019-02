Nuoto, raffica di medaglie per la Rarinantes Romagna Sincro a Lugo

La piscina comunale di Lugo ha ospitato domenica 24 febbraio la gara regionale agonistica di nuoto sincronizzato, valida per l’accesso ai campionati italiani di categoria Junior, ragazze ed esordienti A. Le migliori atlete di tutta la regione hanno sono scese in acqua per conquistare il punteggio di accesso ai campionati italiani e la Rarinantes Romagna ha guadagnato podi in quasi tutte le categorie. Le prime a scendere in vasca con gli esercizi obbligatori sono state la categoria junior (classi 2001,2002, 2003). Sesta classificata Emma Agalliu, ottava NicoleBartolini e 12esima Gaia Gardelli. A seguire il gruppo categoria Ragazze (classi 2004, 2005, 2006).

Argento per l'atleta di Rarinantes Nicole Bartolini, sesta Emma Agalliu, ottava ManilaCirielli, 11esima Giada Carlino, 12esima Nicole Slcafani, 17esima Agnese Scarpellini, 18esima Federica Criscitiello, 37esimaLudovica Domeniconi, 50esima Beba Boschi, 51esima RacheleBellavista. Ultime a entrare in vasca sono state le piccole della categoria Esordienti A (classe 2007, 2008): secondo posto per Ilaria Ricuperato, quarto Anna Torroni, 14esima Julia Savini,21esima Angelica Zaghini, 25esima Cecilia Zoffoli, 27esimaViola Palmieri, 42esima Camilla Barbieri.

Terminati gli “obbligatori” le atlete più grandi hanno gareggiato con i balletti di categoria Junior. Anche qui ancora podi con il “solo” tecnico di Gaia Gardelli (argento) e il “solo” libero sempre di Gardelli (in questo caso un bronzo). Secondo posto anche per il doppio libero eseguito da Gaia Gardelli ed Emma Agalliu. Quinto posto per il doppio tecnico con Gaia Gardelli e Nicole Bartolini. Soddisfatte le allenatrici Roberta Gessaroli e Maria Grano già al lavoro per programmare le prossime gare: il Campionato Italiano Junior che si terrà a Roma dal 21 al 24 marzo e il campionato italiano es A e ragazze di metà aprile.