Nuoto, Rarinantes Romagna in vasca per giocarsi le finali regionali

Si terranno in due sessioni, rispettivamente sabato e domenica e il 2-3 marzo, le ginali regionali vasca corta di categoria. L’impianto sportivo di Forlì, ospiterà, quindi una grande kermesse, un’occasione per gli atleti partecipanti di centrare gli obiettivi di stagione. Rarinantes Romagna schiererà numerosi atleti, tutti a caccia del titolo regionale o del tempo utile per staccare il pass e così prendere parte ai campionati di categoria previsti per il prossimo marzo. Questi gli atleti della società che scenderanno in vasca: Vittoria Marcacci, classe 2004; Gabriel Gardini, classe 2002; Luca Pellegrini, classe 2001; Alex Del Vecchio, classe 2001; Ginevra Ragazzini, classe 2003; Andrea Karol Caggia, classe 2005; Giada Astara, classe 2003; Emma Tombaccini, classe 2006; Lucia Giulianini, classe 2005; Bianca Maria Biserni, classe 2000; Emma Castellani, classe 2000; e Alex Pirazzini, classe 1996.