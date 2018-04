Nuoto, Scozzoli si conferma in ottima forma anche ai Campionati Italiani Assoluti

Fabio Scozzoli si conferma in ottima forma anche ai Campionati Italiani Assoluti in corso a Riccione. Il forlivese 29enne, dopo aver vinto a dicembre la medaglia d'oro agli europei in vasca corta battendo Adam Peaty, nei 100 rana ha migliorato di nove centesimi il crono di 59.42 che circa sette anni fa gli aveva permesso di vincere la medaglia d’argento ai Mondiali di Shanghai. Il crono di 59.33 (passaggio ai 50 metri di 27″33) è anche il quarto tempo mondiale dell’anno, distante dal 58.59 firmato da Peaty ai Giochi del Commonwealth. Con questa vittoria Scozzoli ha strappato il pass agli Europei di Glasgow in programma ad agosto. Alle sue spalle si sono piazzati Zaccaria Casna (1’01″26) e Federico Poggio (1’01″42).