Nuoto, Scozzoli vola nei 50 rana e firma il primato del 2019

Lo Stadio del Nuoto di Riccione regala a Fabio Scozzoli il miglior crono al mondo della distanza nel 2019. Nell'ultima giornata degli Assoluti primaverli, il veterano forlivese ha conquistato l'oro anche nei 50 rana, bissando l'ottima prestazione di mercoledì nei 100. Scozzoli ha nuotato in 26″82 precedendo Nicolò Martinenghi (26″98) e ad Alessandro Pinzuti (27″48). Per Scozzoli e Martinenghi è arrivato il pass (tempo limite: 26″9) per i mondiali in programma in Corea del Sud.