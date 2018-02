Nuoto sincronizzato, buona prova delle Rari Nantes a Lugo

Terza gara regionale di nuoto sincronizzato valida per le qualificazioni ai campionati invernali di categoria ragazze e junior. La piscina di Lugo ha accolto le atlete categoria ragazze e junior provenienti da tutta l’Emilia Romagna. Nella prima parte del programma erano previste le prove di solo e duo con programma tecnico e libero della categoria junior (2001,2002,2003): Gaia Gardelli, della Rari Nantes Romagna, ha conquistato la medaglia d'argento sia nel programma tecnico sia libero. Ha inoltre ottenuto un secondo posto negli esercizi obbligatori conquistando la qualifica per i campionati invernali junior di Verona. A seguire hanno gareggiato negli obbligatori le 61 atlete della categoria ragazze. Questa la classifica a fine giornata per RNR: Nicole Bartolini ottava, Giada Carlino 13esima, Nicole Sclafani 19esima, Manila Cirielli 22esima, Agnese Scarpellini 27esima, Rachele Bellavista 34esima, Ludovica Domeniconi 35esima, Elisa Di Lauro 39esima e Emma Pollarini 43esima. Domenica prossima parteciperanno alla gara di qualificazione le piccole Esordienti A e le più piccoline Es B (2009).