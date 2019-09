Nuoto sincronizzato, concluso il raduno di inizio stagione dell'Accadueo

Si è chiuso nel week end il raduno di inizio stagione dell Asd Accadueo nuoto sincronizzato Forlì, la squadra insieme alle allenatrici si è allenata a Cervia e a Forlì, sotto la supervisione dell’ atleta della nazionale italiana Francesca Deidda, argento ai mondiali del 2019 in Corea del sud. Tanta intensità e concentrazione per preparare una stagione che vuole ripetere e se possibile migliorare, l'ottima stagione passata, che ha visto un totale di 19 medaglia tra le quali spicca l oro di Matilde Bandini ai campionati nazionali Uisp.

Il raduno, spiega Mattia Rossi presidente dell’ associazione, è un momento importante di confronto, di socializzazione e per preparare al meglio la stagione sportiva, l’ opportunità di avere con noi un atleta come Francesca, dalle indiscutibili qualità sia dal lato tecnico sia dal lato umano, spero abbia stimolato tutte le nostre ragazze che devono prendere da esempio atlete di questo calibro e fare tesoro dei consigli ricevuti. Domenica durante il Forlì fitness fun, presso il parco urbano, ci sarà la presentazione della squadra per la stagione 2019/2020.