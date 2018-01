Nuoto sincronizzato, molte atlete del Rari Nantes Romagna ai Campionati Italiani

Domenica la piscina Spiraglio ha ospitato la seconda gara regionale di nuoto sincronizzato agonistico, valevole per la qualifica ai campionati italiani. La Rari Nantes Romagna Sincro si è presentata con ben 19 atlete agoniste tra ES. A e Cat. Ragazze. Prime a gareggiare le ES a (classe 2006/2007). Le piccole atlete si sono ben comportate su 72 atlete presenti: Anna Torroni è arrivata 13esima e si è qualificata per i campionati italiani insieme alla compagna di squadra Ilaria Ricuperato giunta 18esima. Buon piazzamento per Martina Fabbri (22esima), anche lei qualificata. A seguire Beba Boschi 33esima, Ilaria Bellagamba 37esima, Julia Salvini 41esima e Sofia Savoia 52esima.

Quindi sono scese in acqua le atlete della categoria ragazze, sempre sugli esercizi obbligatori. Nove atlete su undici hanno guadagnato il pass per i campionati italiani. Ecco come si sono classificate: sesta Nicole Bartolini, ventesima Agnese Scarpelini 20, 22esima Giada Carlino, 26esima Nicole Sclafani, 28esima Federica Criscitiello, 34esima Ludovica Domeniconi, 39esima Rachele Bellavista, 40esima Emma Agalliu davanti a Manila Cirielli, 44esima Elisa Di Lauro e 51esima Emma Pollarini. In settimana le ragazze allenate da Roberta Gessaroli e Maria Grano, tornano in acqua per preparare la prossima gara in vista dei campionati italiani di aprile.