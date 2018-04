Nuoto sincronizzato, weekend emozionante per le ragazze dell'Accadueo Forlì

Weekend emozionante per le ragazze del nuoto sincronizzato Accadueo Forlì, che hanno fronteggiano le sincronette di tutta Italia, ai Campionati Italiani Uisp, che si sono disputati a Forlì, gareggiando anche ai regionali FIN a Lugo. Matilde Bandini ha conquistato la medaglia d’argento nell'esercizio di "solo" categorie "Ragazze", in tutte e due le manifestazioni, oltre ad una medaglia d'oro nella massima competizione, nell'esercizio di "doppio" insieme alla compagna Letizia Guardigli.

Altro "doppio", che é sempre una garanzia é quello di Sofia Bartoli e Chiara Corzani, che consolidano le certezze sulle loro qualità, con due medaglie d argento nella categoria assolute. Prima esperienza ad una competizione nazionale per le "Sincronette" più piccole che con tanta emozione hanno affrontato i loro esercizi ben figurando e facendo ben sperare per il futuro. "Complimenti anche alle altre compagne che hanno partecipato dando il massimo, migliorando i loro punteggi stagionali - afferma il presidente Mattia Rossi -. Siamo molto soddisfatti".

"Credo che il nuoto sincronizzato forlivese, insieme a Uisp e Piscinae ssd, ha accettato e vinto la sfida, come una delle discipline ambasciatrice dello sport a Forlì, dando lustro e visibilità alla città nell' anno in cui Forlì é città europea dello Sport - chiosa Rossi -. Nota di merito per tutti i volontari, grazie all’ impegno e al lavoro hanno portato a casa i complimenti Dell organizzazione UISP Nazionale e di tutte le squadre iscritte alla competizione, un’ottima organizzazione che come padroni di casa, ha visto Piscinae ssd, Accadueo Asd, uisp Forlì-Cesena e il Comune di Forlì, impegnati alla buona riuscita del prestigioso evento, con 760 atlete iscritte, con più di 1000 spettatori alla manifestazione, 530 pasti distribuiti, in una delle piscine più belle e attrezzate in tutta Italia".