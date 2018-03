Nuoto sincronizzato, wekend di gare e podi per l'Accadueo Forlì

Weekend di gare per le ragazze dell'Accadueo Nuoto Sincronizzato Forlì. Hanno esordito al Trofeo Masi FIN di Casalecchio di Reno le giovani promesse dell Accadueo Asd Forlì allenate da Nicoletta Zaccarelli, ottenendo un primo posto con il doppio Eso A di Turchetti Anna-Falco Gioia, due secondi posti rispettivamente con la squadra Eso A (Elisa Boschi, Elena Dall'Agata, Giada Camprini, Diana De Rose e Martina Greco) e la squadra Eso B (Anita Chiadini, Giorgia Mambelli, GiadaPerini, Elenise Scavone, Carmen Schiavi e Alessia Rocchi). Ottimo piazzamento anche per le veterane della disciplina Sofia Bartoli e Chiara Corzani, prime classificate con il loro esercizio, anche il doppio Senzani Silvia e Prati Camilla raggiunge un buon risultato in una lunghissima giornata di gare.

Questo weekend ha visto l’Accadueo Forlì, con la categoria ragazze allenata da Anita Chiadini, sfidare le pari età ai Campionati nazionali di Nuoto sincronizzato di Civitavecchia ottenendo, in una gara molto difficile, buoni risultati col quarto posto di Bandini Matilde e con piazzamenti nella metà alta della classifica di Guardigli Letizia sempre nell esercizio solo e della squadra composta da Eva Danti, Diana Baldacci, Sara Rocchi, Giada Bottini e Irene Peron. Complimenti alle atlete e soddisfazione sono stati esternati dal presidente Rossi Mattia e delle allenatrici, che vedono "in maniera molto positiva questi piazzamenti" e si auspicano "di confermare le belle prestazioni già domenica prossima al trofeo di Ravenna, ma soprattutto ai prestigiosi Campionati Nazionali Uisp, evento attesissimo, che si terrà proprio a Forlì, nella piscina di via Turati dal 6 all 8 aprile".