Nuoto, spin-bike e corsa nel verde: quinta edizione del Triathlon Indoor

La società sportiva "IMpossible226 Triathlon Forlì" presenta, per la sua quinta edizione, il Triathlon Indoor, evento promozionale che la società nero verde organizza da diversi anni, volto alla diffusione del triathlon e rivolta a tutti coloro vogliano sperimentare l'ebrezza della triplice disciplina. La manifestazione si svolgerà a Forlì nella mattinata di domenica 23 febbraio allo Sport Planet. Il triathlon Indoor è strutturato su tre prove, la prima prevede 250 metri di nuoto nella piscina coperta del centro, a seguire 5 chilometri di bici su spin-bike ed infine 2,5 chilometri di corsa immersi nel verde del parco adiacente alla struttura.

L'iniziativa è da sempre molto sentita da tutto il gruppo "IMpossible226"; lo scopo principale, oltre al puro divertimento, è cercare di ricreare l'emozioni e le fatiche delle gare di triathlon outdoor in un contesto chiuso e più tranquillo, oltre a permettere a chiunque di mettersi alla prova in quanto non sono richieste il possesso di attrezzatture specifiche per partecipare all'evento. I dettagli della manifestazione sono disponibili sulla pagine Facebook e Instagram di Impossible226 triathlon Forlì e all'indirizzo mail info@impossible226.it. Al grido di "è il tuo momento, mettiti anche tu alla prova" attende i partecipanti.