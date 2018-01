MotoGp, la nuova Ducati? "Non sarà una copia della Honda. Telai uguali per Dovi e Jorge"

Cresce l'attesa per il lancio della nuova Ducati Desmosedici GP18, l'arma con la quale Andrea Dovizioso, insieme al compagno di squadra Jorge Lorenzo, proverà a dare la caccia al quel titolo che manca alla casa di Borgo Panigale dal 2007. Ma come sarà la nuova rossa? Sarà cucita secondo lo stile di guida del forlivese, in scadenza di contratto e il cui rinnovo è piuttosto complicato, o soddisferà le richieste del maiorchino, legato a Ducati da un ingaggio record? In una recente intervista rilasciata al "Corriere dello Sport", il direttore sportivo Paolo Ciabatti ha smentito l'opzione di due moto differenti.

"Non ci saranno due telai - ha detto Ciabatti -. E' vero infatti che Jorge ha maggiore difficoltà ad ottenere una buona velocità di inserimento e di percorrenza di curva una volta lasciati i freni, ma questo è un problema anche per Andrea che è più aggressivo in questa fase. Ogni miglioramento porterà benefici ad entrambi, e il nuovo telaio avrà sufficienti possibilità di regolazioni per permetterlo. La GP18 non copierà la Honda, e non è stata stravolta ma semplicemente evoluta. Del resto nel 2017 abbiamo vinto sei Gran Premi e ci siamo giocati il mondiale fino all'ultimo".