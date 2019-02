MotoGp, Andrea Dovizioso svela il casco per la stagione 2019: spicca il rosso e la nuova forma aerodinamica

Una prevalenza di rosso ed una nuova forma aerodinamica. Andrea Dovizioso ha svelato il casco che utilizzerà nella campionato 2019 di MotoGp. Come nella versione 2018, compare in bella vista su entrambi i lati il logo RedBull. E anche quest'anno non c'è il cavallo bianco, il simbolo della razionalità di DesmDovi. Spicca il cavallo nero, quello che rappresenta il lato irrazionale e caratterizzato dall’istinto, quello che negli ultimi due anni gli ha permesso di lottare contro Marc Marquez per la conquista del titolo.

Tra le novità dell'edizione 2019 un tocco di rosso in più (in tinta col nuovo abito della Ducati Desmosedici GP19), soprattutto nella parte anteriore, dove lo scorso anno prevaleva il blu. La protezione è a firma della Shomy Helmets, mentre la veste grafica è a cura della Starline Designers Srl, specializzata nel settore della grafica nel mondo del motorsport con sede a Pesaro. Dovizioso scenderà in pista mercoledì per la prima delle tre giornate di test in programma a Sepang, in Malesia. Nei giorni scorsi Michele Pirro ha completato lo shakedown dei bolidi rossi. La squadra di Borgo Panigale ha lavorato in sordina, macinando molti giri, anche nelle ore di punta con temperature più elevate.