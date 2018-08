Nuovo main sponsor per il Libertas Basket Rosa Forlì

Libertas Basket Rosa Forlì mercoledì ha raggiunto l’accordo di sponsorizzazione biennale con il poliambulatorio Medoc, con sede in viale Vittorio Veneto e attivo nel campo della medicina dello sport, medicina occupazionale, igiene e sicurezza del lavoro. In virtù di tale accordo, Medoc sarà il main sponsor della Libertas Basket Rosa Forlì e a breve saranno avviate le pratiche in Fip per assumere la denominazione Medoc Basket Rosa Forlì, con la quale la società prenderà parte al campionato di Serie A2 femminile.

La società romagnola darà visibilità anche al marchio “Prenditi a cuore”, il nuovo centro medico di prevenzione e promozione della salute collegato a Medoc. Per le prossime due stagioni Medoc metterà a disposizione delle atlete forlivesi le proprie palestre e sarà primo attore nella preparazione atletica delle ragazze.