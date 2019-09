Nessun ostacolo dai Campionati Cadetti di atletica: Forlì-Mantova si giocherà al Morgagni con un nuovo orario

Nessun rinvio o trasloco. I Campionati italiani Cadetti di atletica - con le giovani promesse che si confronteranno sulla pista del campo Gotti in via Campo di Marte - non ostacoleranno la disputa del big match del 6 ottobre che vedrà il Forlì impegnato contro il Mantova. La sfida si disputerà regolamente al "Tullo Morgagni", ma alle 17. Il problema era sorto in considerazione del fatto che la manifestazione sportiva richiamerà migliaia di persone tra giovani atleti, accompagnatori, operatori, giudici di gara e sostenitori. La soluzione trovata soddisfa tutti poichè le premiazioni dei Campionati sono attese nel primo pomeriggio, a gare già concluse. "Le società - informano da viale Roma - hanno trovato un accordo grazie alla mediazione dei due presidenti".