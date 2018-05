Nuovo sincronizzato, l'AccaDueo chiude con un bottino di 6 medaglie

Le ultime medaglie della stagione arrivano a Forlì. Domenica la squadra l’asd "AccaDueo Nuoto Sincronizzato Forlì" ha partecipato al terzo trofeo Fin alle piscina di Faenza e Parma. Ottimo risultato all’ultimo appuntamento della stagione, con novi esercizi in gara nelle diverse categorie che hanno portato a 4 ori e 2 argenti. Buona prova delle giovanissime con l’oro Squadra Eso B (Chiadini, Mambelli, Perini, Scavone, Schiavi, Rocchi) ed Eso A (Boschi, Camprini, Dall'Agata, De Rose, Greco) e l’argento nel "doppio" (Falco, Turchetti).

Ottime prestazioni anche delle atlete più grandi con l’oro nell’ esercizio "solo" di Letizia Guardigli, l’oro e l’argento nell’esercizio di "duo" rispettivamente con le coppie Bandini-Guardigli e Peron-Baldacci. "Tutta l’associazione è fiera e soddisfatta dei risultati ottenuti in questa stagione e di come sono stati affrontati e superati i momenti di difficoltà", afferma il presidente Mattia Rossi, che ringrazia "tutte le atlete e le allenatrici per l’impegno e l’entusiasmo profuso durante tutta la stagione, fiero del percorso che stiamo portando avanti e pronto per programmare la nuova stagione, con nuove sfide e con l’obiettivo di far crescere il movimento grazie alla passione di tutta l’ associazione".