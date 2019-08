Obiettivo Misano: fisioterapia per Dovizioso dal preparatore Fabrizio Borra

Lingua fuori, pollici all'insù e volto sorridente. Così Andrea Dovizioso si è fatto immortale in un'immagine pubblicata da "La Gazzetta dello Sport" durante una sessione di fisioterapia in piscina. Lunedì mattina il pilota della Ducati si è recato dallo storico preparatore storico di Fernando Alonso, Fabrizio Borra, per effettuare una serie di accertamenti. Gli esami svolti all'ospedale di Coventry dopo il terribile incidente nel primo giro del Gran Premio d'Inghilterra Silverstone hanno escluso problemi alla testa o altre fratture.

E quelli successivi hanno confermato l'assenza di complicazioni. Mercoledì, alla vigilia della prima giornata di test a Misano in vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, saranno ripetuti. Per riassorbire gli edemi riportati nell'impatto sull'asfalto dopo esser impennato sulla Yamaha di Fabio Quartararo, l'ex iridato della 125 ha fatto un po' di movimenti in piscina. L'obiettivo è tornare subito in sella, ma, ha tenuto a precisare Borra, "rischi inutili non ne prenderemo".