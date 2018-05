OneTeam Cup, trionfa la Stamura Ancona. Forlivesi al quinto posto

Grande successo per la seconda edizione della OneTeam Cup, torneo nazionale giovanile di basket per squadre del 2005 disputatosi a Forlì sui campi del Villa Romiti, Ginnasio sportivo e alla palestra Viroli. Alla fine ha vinto la Stamura Ancona che in finale, di fronte ad un Ginnasio gremito, ha sconfitto la VL Pesaro 80-59. Terza la Pallacanestro Vigodarzere che nella finalina ha avuto la meglio sul Pontevecchio Bologna.

Quinta la OneTeam Basket Forlì allenata da Richard Lelli, che è arrivata terza in un girone molto competitivo come l'A insieme a Stamura, Pontevecchio e Trieste. Filippo Rodeghiero di Vigodarzere con 101 punti segnati è stato il miglior marcatore del torneo, mentre Davide Ansevini della Stamura è stato l'Mvp della finale dopo una prova da 29 punti. Il quintetto del torneo è stato formato dagli stessi Rodeghiero e Ansevini insieme a Federico Piras (Pontevecchio), Matteo Di Francesco (VL Pesaro) e Giulio Caramella (OneTeam).

ONETEAM 2006 VINCE IL 12° MEMORIAL CLAUDIO PAPINI - La formazione del 2006 di Ca'Ossi-OneTeam allenata dalla coppia Giuseppe Barbara-Francesco Gremantieri ha vinto la 12ª edizione del Memorial Claudio Papini, prestigioso torneo giovanile internazionale di basket a cui hanno partecipato ben 132 squadre. La formazione forlivese ha sconfitto nella prima fase il Basket Seregno, i Dragons Firenze e gli ungheresi dell'Honved Budapest, mentre in semifinale ha superato il Costone Siena e nella finale il Reggello Basket.

ONETEAM 2007-8 SECONDA AL TORNEO DELLA GARFAGNANA - La formazione Aquilotti del 2007 targata Ca'Ossi-OneTeam è arrivata seconda nell'importante torneo internazionale della Garfagnana. I ragazzi di coach Stefano Campagnoli hanno sconfitto Calderara, il BLK Budapest, San Miniato, in semifinale lo Sporting Portici, mentre in finale hanno ceduto di fronte ai forti croati del KK Zadar di Zara.

UNDER 14 ELITE - ONETEAM, BELLA VITTORIA A IMOLA - Importante vittoria della squadra Under 14 Elite di OneTeam che vince a Imola una gara risollevata dopo un inizio difficile e i primi due quarti nei quali è sempre stata sotto nel punteggio. Poi il recupero e la bella affermazione.

UNDER 15 ELITE - AICS KO A PARMA -

Pur privi di Stanghellini e nonostante una prestazione al tiro meno efficace, i ragazzi forlivesi buttano in campo tutta la loro voglia di guadagnarsi la qualificazione. La partita procede a strappi fino a fine terzo quarto e poi punto a punto fino alla sirena finale che vede infrangersi sul ferro il tiro da distanza ravvicinata di Guardigli. Resta l'amaro in bocca per l'esito finale. Ma subito testa e concentrazione alla prossima e ultima partita. Infatti per la qualificazione ai playoff serve una vittoria sabato sera a Parma contro la capolista del GiocoParma.

UNDER 14 - BASKERS, 2° POSTO E QUALIFICAZIONE AI PLAYOFF - Si chiude nel migliore dei modi la fase regolare del campionato per i Baskers che conquistano il secondo posto e l’accesso ai playoff, obiettivo non preventivato ma di gran lunga meritato durante l’arco della stagione. Brutta sconfitta quella di venerdì a San Marino dove i galletti sono stati surclassati dai pari età molto ben allenati da coach Padovano.Pronto riscatto invece domenica a Ravenna dove i Baskers sono sembrati molto più squadra rispetto alle ultime uscite, con la voglia di chiudere subito il match e, vista la precedente sconfitta di Cesena contro i Tigers, festeggiare la qualificazione meritata qualificazione.