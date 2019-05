OneTeam, l'Under 16 chiude seconda. Spareggio con Trapani per l'accesso alle Finali Nazionali

Sconfiggendo 77-62 la Polisportiva Pontevecchio nell'ultima giornata della seconda fase del girone H del campionato Under16 di Eccellenza, la formazione OneTeam-Pallacanestro 2.015 ha chiuso al secondo posto alle spalle dell'irraggiungibile Umana Reyer Venezia, qualificandosi così per lo spareggio contro Trapani che avrà in palio un posto alle Finali nazionali di categoria in programma a Taranto dal 16 al 22 giugno.

I forlivesi, già da tempo sicuri di chiudere fra le prime tre squadre del raggruppamento, superando i bolognesi hanno avuto la certezza della seconda piazza che ora li vedrà di fronte ai siciliani che nel prespareggio hanno superato il Banco Sardegna Sassari 70-64. La sfida contro l'ex squadra di coach Giuseppe Barbara si disputerà mercoled' 5 giugno molto probabilmente a Roma. Quella contro Pontevecchio non è stata una partita troppo impegnativa per i romagnoli che, nonostante le assenze degli infortunati Baroncini e Mistral, hanno messo subito al sicuro il risultato e poi hanno lasciato spazio a quei giocatori che nel corso della stagione hanno trovato meno spazio.

ONETEAM-POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 77-62 (24-17, 45-26, 58-35)

ONETEAM - Serra 4, Zambianchi 10, Bandini 10, Creta 12, Bertini 7, Gardini 3, Sampieri 9, Sansoni 1, Scarpellini 10, Monticelli 5, Dini 6. All.: Barbara