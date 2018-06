Basket, risultato per gli Under 16 dell'OneTeam: tra le fantastiche otto d'Italia

Grande prova della squadra Under16 di OneTeam Basket Forlì che alle finali nazionali di Bassano batte i padroni di casa dell'Oxygen e raggiunge i quarti di finale. Si tratta di un risultato storico per OneTeam che con la sua formazione di ragazzi nati nel 2002 e 2003 approda fra le prime otto squadre d'Italia. I ragazzi di coach Barbara, dopo un primo quarto in equilibrio, vanno avanti all'inizio del secondo quarto (25-20 a 7'35'' dall'intervallo lungo), Bassano si riporta in parità a quota 28, ma sul finire del secondo quarto nuovo mini allungo di OneTeam che con una tripla di Flan arriva al +7 sul 41-34 , vantaggio che arriva anche ad 8 punti sul 49-41 e sul 51-43 grazie ad una difesa che limita l'atletismo di Agbamu e ad un attacco che sfrutta le penetrazioni di Flan, la solidità di Fabiani sotto canestro, il talento di Zambianchi e la sagacia di Creta. Ma è nel quarto periodo che OneTeam scappa grazie ad una super difesa e ad un attacco che piazza un break di 13-5 in 4'30'' per il 66-51 a 5'30'' dalla fine. Bassano reagisce con un 6-0 ma sul 67-57 Zambianchi segna una tripla difficilissima che vale il 70-57 a 2'48''. Poi chiude i discorsi il gioco da tre punti di Flan per il 73-57 a 2'20'' che sancisce una bellissima e meritata vittoria.