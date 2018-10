Ospedali Privati si prenderà cura del Forlì: per i biancorossi anche una piscina per la idrokinesiterapia

Il Forlì F. C. rinnova la collaborazione con Ospedali Privati per la stagione 2018-2019. I galletti usufruiranno della nuovissima struttura “Villa Orchidee”, recentemente ristrutturata e dotata di strumentazioni di primo livello in ambito sanitario e sportivo, per prendersi cura della propria salute durante tutta la stagione agonistica. Il programma sarà coordinato dal dottor Giancarlo Battistini, medico sociale del Forlì, coadiuvato da un team di specialisti a continua disposizione e sarà rivolto a tutti i tesserati del Forlì, dai ragazzi della prima squadra alle formazioni giovanili. I Galletti avranno a disposizione per la loro assistenza una piscina destinata alla idrokinesiterapia, una palestra, ambienti dedicati alla fisioterapia e alla riabilitazione e in particolare un continuo supporto da parte di tutto il team di specialisti in Medicina dello Sport.